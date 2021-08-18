Моргенштерн высмеял бойцов ММА

Рэпер Моргенштерн ответил на критику в свой адрес со стороны бойцов смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил RT со ссылкой на YouTube-канал «Руки выше».

«Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не наговорить на Моргенштерна?» — заявил музыкант.

Моргенштерн отметил, что слова бойцов ММА не обижают его. По словам рэпера, они с бойцами являются «коллегами по цирку».

«Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку, я бы сказал. Мы коллеги по цирку», — добавил Моргенштерн.