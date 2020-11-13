Моргенштерн выпустил совместную песню с американским рэпером Lil Pump

22-летний российский рэпер Моргенштерн выпустил песню, в записи которой принял участие его коллега из-за океана Lil Pump. Клип на новую композицию Алишера Валеева — это настоящее имя Моргенштерна — на YouTube в день публикации посмотрели более 2,2 миллиона раз.

Моргенштерн зачитывает, что он молодой Тупак и что не замечает «писка хейтеров».

3 ноября вышло почти трехчасовое интервью Моргенштерна журналисту Юрию Дудю. Ролик называется «Главный шоумен России — 2020».

Рэпер заявил, что деньги для него важнее принципов, признался, что занимается ерундой и готов сотрудничать с властью на музыкальных фестивалях. Он сообщил, что записал фит с Lil Pump уже давно, но не выпускал его, потому что ждал подходящего момента. Это интервью вызвало волну хейта как в сторону Моргенштерна, так и в сторону Дудя, который пригласил музыканта на разговор и назвал его «главным шоуменом» страны.

Валеев родился в Уфе в 1998 году. Музыкой он увлекался с детства. На YouTube появился в 2017 году.