Моргенштерн впервые прокомментировал скандал на премии «Муз-ТВ»

Рэпера Моргенштерна пригласили на шоу «Вечерний Ургант» после скандала, который он учинил на премии «Муз-ТВ». Музыкант заявил, что шел туда с определенными планами и у него все получилось.

«Я шел на „Муз-ТВ“, чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо „Муз-ТВ“, что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально. <…> Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим», — заявил Моргенштерн.

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ», которая прошла 4 июня, в номинации «Лучший исполнитель» победил Александр Ревва в образе Артура Пирожкова. После этого рэпер выбежал на сцену и предложил, чтобы зрители решили судьбу премии. Тогда в дело вступила Ксения Собчак, которая призвала проверить Моргенштерна на наркотики. Музыкант начал материться и ушел.

Это не единственный скандал, который произошел во время премии. Некоторые участники мероприятия разозлили публику своими образами и нарядами: Дава и Киркоров вместе приехали на машине в свадебных костюмах в сопровождении полуголых мужчин, а некоторые блогеры нарядились в платья. Роскомнадзор решил провести проверку на предмет запрещенной в России гей-пропаганды.