Моргенштерн стал гостем программы «Давай поженимся»

На кадрах видно, что Алишер одет в черные зауженные к низу брюки, белую рубашку с черным галстуком. Знаменитость на сцене танцует под песню «Снежинка». За кадром слышен голос соведущей Гузеевой Розы Сябитовой, которая подпевает под музыку, информирует ИА Nation News.

Отмечается, что в программе никак не прокомментировали появление Моргенштерна. В настоящий момент неизвестно, в каком качестве он появился на шоу.

Ранее Валеев выступил на 10-летии сына бывшего депутата городского совета Калининграда Олега Шкиля. СМИ показали кадры с концерта в честь дня рождения. Рэпер исполнял свои песни перед детьми в помещении, украшенном воздушными шарами. Моргенштерн вышел на сцену в личном клубе бывшего чиновника. Мероприятие прошло во время пандемии коронавируса.