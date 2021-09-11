Моргенштерн собирал деньги мальчику со СМА, чтобы откупиться от полиции

Рэпер Моргенштерн заявил, что собирал деньги мальчику со спинальной мышечной атрофией, так как ему угрожали подкинуть наркотики. Артист рассказал, что мать ребенка является майором полиции, и он занялся благотворительностью, чтобы откупиться. Об этом он сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

Моргенштерн напомнил, что когда против него завели дело о пропаганде наркотиков, то суд обернулся для него штрафом в 100 тысяч рублей. Но, по словам музыканта, все могло закончиться тюрьмой. Некий источник предупредил его, что ему собираются подбросить наркотики.

Рэпер мобилизовал свою армию поклонников, чтобы собрать деньги на лечение мальчика со СМА. Моргенштерн заявил, что мама ребенка — майор полиции.

«Начал я все это делать исключительно на корыстных убеждениях», — признался рэпер.

Он сделал ставку на то, что правоохранители, которые намеревались посадить его, оценят такое благородство.

«И в тот момент один человек, работающий в органах как раз-таки, скидывает мне сбор средств для Илюхи и говорит: смотри, это ребенок майора полиции, вот помоги чем-то, и заработаешь очков, так сказать», — рассказал он.

Моргенштерн сказал, что сделал первый перевод на три миллиона рублей, но нигде о нем не говорил.

«Потому что мне стыдно было. Потому что я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а что обезопаситься. Вот смотрите, я помогаю ребенку майора полиции. Не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста. Вот и началась моя история „великого благотворителя“», — сказал он.

Против Моргенштерна подавали еще один иск о пропаганде наркотиков, но тогда правоохранители встали на его сторону.