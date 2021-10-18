Моргенштерн решил вернуть взысканные 50 тысяч за песню «Владимир Путин молодец»

Рэпер Моргенштерн решил вернуть взысканные с него 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав на песню казанского шоумена Олега Лихачева «Владимир Путин молодец». Лихачев рассказал «360», что певец не признает нарушения и подал кассационную жалобу

«Видимо, Алишер изрядно потратился, раз бьется за полтинник деревянных! Третий судебный период назначен на 23 ноября в шестом кассационном суде Уфы. Я уже и не удивлюсь если проиграю этот суд, как и в случае с Кридом», — сказал Лихачев.

Он предоставил «360» документы, которые подтверждают действия Моргенштерна.

Но Олег Лихачев ополчился не только против певца. Его песня стала такой популярной, что ее использовали также на Первом канале, где она прозвучала в выступлении команды КВН ДАЛС, в выпуске шоу «МаксимМаксим», в выступлении Егора Крида, а также в эфире радиостанции «Вести FM» ВГТРК. Ко всем он подал иски. В частности, с Моргенштерном Лихачев утверждал, что тот использовал композицию для развития своего YouTube-канала, с которого получал прибыль от рекламы.