Моргенштерн решил создать собственное СМИ «с классными мемасами»

Рэпер Моргенштерн заявил о том, что будет делать собственное СМИ. Именно работе над ним он, по собственному заявлению, посвятил свое длительное исчезновение из социальных сетей.

«Я *** (устал — прим. ред.) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами», — подчеркнул он в Instagram. Называться проект будет «Не Моргенштерн», сейчас заявлено о наборе в его состав «талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего». При этом найти Telegram-канал, где будут публикации, можно только по поиску мессенджера.

В ноябре прошлого года Моргенштерна обвинили в пропаганде наркомании среди подростков. После этого рэпер вместе с семьей покинул Россию.

МВД заблокировало ссылки на два сайта с композицией Моргенштерна «Розовое вино — 2», в которой ранее увидели пропаганду наркотиков. Клип на нее уже недоступен на YouТube. Судья постановил, что в песне содержатся слова, обозначающие наркотики, описание способов их изготовления и употребления. Кроме того, выражено положительное отношение к этому.