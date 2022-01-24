Моргенштерн решил приостановить концерты из-за проблем со здоровьем

Российский рэпер Алишер Моргенштерн получил черепно-мозговую травму и ушиб легких на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии. По словам представителей артиста, он решил временно приостановить свою музыкальную деятельность, написал Telegram-канал «НЕ МОРГЕНШТЕРН».

«По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий. Пока он принял решение приостановить карьеру», — процитировало ИА nation News сообщение канала.

Некоторые поклонники артиста предположили, что история с травмой не более, чем обычный пиар-ход, которые артисты стали использовать все чаще для привлечения внимания.