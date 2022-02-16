Моргенштерн рассказал о скидках для депутатов на его выступления
Рэпер Моргенштерн раскрыл стоимость своего выступления на корпоративах. По его словам, цена стартует от 100 тысяч долларов. Но для некоторых заказчиков он готов делать скидки.
О размере заработка от концертов на корпоративных мероприятиях музыкант рассказал в интервью «Новому радио».
«Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — процитировало его URA.RU.
В начале февраля Моргенштерн опроверг слухи о том, что он окончательно переехал в Объединенные Арабские Эмираты. При этом его брат ранее успел сообщить, что рэпер не вернется в Россию. По его словам, Моргенштерн продал почти все имущество и бизнес в РФ, а в ОАЭ, на берегу Персидского залива, у него теперь имеется своя недвижимость.
В России против Моргенштерна возбуждали дела о пропаганде наркотиков. Одно из них — из-за татуировки на груди. Изображение сочли похожим на коноплю.