Моргенштерн превратил свою фамилию в товарный знак

Рэпер из Башкирии Алишер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию в качестве товарного знака. Запись об этом опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Какую именно продукцию рэпер собрался выпускать под собственным брендом-фамилией, пока неизвестно, но в сведениях о регистрации товарного знака указано 15 категорий. Таким образом, в России под названием «Моргенштерн» могут появиться в продаже косметические средства, зубные пасты, электроника, программное обеспечение, ювелирные изделия, часы, печатная продукция, включая альбомы для рисования, одежда и обувь, варенье и компоты, молочные продукты, кофе и чай, корма для животных, напитки, включая алкоголь, табак. Кроме того, заявка предполагает возможность оказания юридических услуг и организацию культурных мероприятий.

Ранее Моргенштерн устроился на работу в Альфа-Банк. Рэперу отвели должность директора по работе с молодежью. Банк полагает, что сотрудничество с популярным артистом поможет привлечь 100 тысяч новых клиентов.