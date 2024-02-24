Знаменитости 24 февраля 2024, 03:37 Моргенштерн подрался с блогером Хованским на концерте в Сербии Моргенштерн устроил драку с пьяным блогером Хованским РИА «Новости»

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Рэпер Алишер Моргенштерн* устроил драку с блогером Юрием Хованским во время концерта в Сербии. Видео инцидента разместил в Telegram-канале блогер Нариман Намазов, известный в Сети под псевдонимом Абу.

Хованский, предположительно находясь в нетрезвом состоянии, стал выкрикивать оскорбления в адрес зрителей, используя ненормативную лексику.

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Охранники попытались утихомирить дебошира, а Моргенштерн* затеял с ним драку прямо на сцене.

Ранее Моргенштерн* сделал неоднозначное заявление в ответ на прямой вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у него якобы есть ВИЧ. Кроме того, собщалось, что музыканту запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью телеведущей Ксении Собчак.

* признан Минюстом России иностранным агентом