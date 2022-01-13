Моргенштерн поддержал проект Дурова

Рэпер Алишер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект TON (The Open Network) от команды мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу TON.

Моргенштерн отметил, что нашел с командой общий язык и решил поддержать проект. Он добавил, что планирует в нем активно участвовать.

«Сейчас я вижу свое будущее в метавселенных, NFT и криптомире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии», — рассказал исполнитель.