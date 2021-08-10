Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску с премии Муз-ТВ

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн отличился жестом благотворительности. Мужчина подарил 15-летнему подростку из Новосибирска Тимуру А. коляску, на которой ранее появлялся на премии Муз-ТВ. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Тимур А. прославился на всю страну благодаря необычной судьбе. Мальчик с самого детства прикован к инвалидной коляске, однако он живет полной жизнью: пишет песни, исполняет рэп и отдыхает в клубах. Несколько лет назад он познакомился с Моргенштерном. Артист уже не раз помогал мальчику, присылая ему деньги.

Новая встреча мальчика с Моргенштерном произошла уже в Москве. Тимур прилетел в город на лечение. В этот момент рэпер записал ему голосовое сообщение и предложил отправить кресло в Новосибирск. Однако мама мальчика рассказала Моргенштерну, что на данный момент они находятся в столице и могут забрать коляску лично. Алишер приехал в центр города и передал Тимуру свой подарок. О своем поступке он рассказал в Instagram.

«Я на этой коляске ездил за тарелочкой на MTV, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить», — пошутил Алишер.