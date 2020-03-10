Моргенштерн перенес концерты из-за операции

Музыкант признался, что после нескольких концертов его свалила ангина. В итоге врачи разрезали ему миндалину, чтобы снять отек. По словам рэпера, еще несколько дней ему придется провести в больнице.

Неожиданная госпитализация нарушила гастрольный график Моргенштерна. Ему пришлось перенести концерты в трех городах.