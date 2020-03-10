10 марта 2020, 21:39
Моргенштерн перенес концерты из-за операции
Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал в Instagram о перенесенной операции и изменении дат концертов. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Музыкант признался, что после нескольких концертов его свалила ангина. В итоге врачи разрезали ему миндалину, чтобы снять отек. По словам рэпера, еще несколько дней ему придется провести в больнице.
Неожиданная госпитализация нарушила гастрольный график Моргенштерна. Ему пришлось перенести концерты в трех городах.