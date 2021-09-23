Моргенштерн ответил Мизулиной на слова о влиянии его песен на стрелка из Перми

Рэпер Алишер Моргенштерн ответил члену Совета Федерации Екатерине Мизулиной на заявление о том, что пермский стрелок — фанат исполнителя. По словам Моргенштерна, не все его фанаты являются стрелками.

«Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок», — написал рэпер в Stories в Instagram.

Источник фото: Instagram

Ранее Мизулина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что если пропаганда насилия, наркотиков, проституции через таких исполнителей, как Моргенштерн, не будет прекращена на государственном уровне, то трагедии, подобные той, что произошла в Перми, будут повторяться в будущем.

Позже сенатор в разговоре с «Газетой.ru» заявила, что убивший шесть человек студент был поклонником исполнителя.

Утром 20 сентября стрелок на территории ПГНИУ открыл огонь по людям. Шесть человек погибли, более 40 пострадали. СК открыл уголовное дело по статье «Убийство». Самого стрелка ранили во время задержания, он доставлен в больницу. Как только представится возможность, его отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом написала газета «Известия».