Моргенштерн отреагировал на попадание в черный список Украины

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн отреагировал в своем Instаgrаm-аккаунте на новость о том, что его имя внесено в черный список Украины. Он подчеркнул, что очень хорошо относится к жителям этой страны, написал Daily Storm.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства. Музыкант не сможет въезжать на территорию страны. Артист выразил надежду, что «важные дяди в пиджаках одумаются» и он сможет приехать к своим украинским фанатам.

«Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации», — отметил Моргенштерн.

Он признался, что «обожает Украину». По его словам, здесь у него самые «бешеные» поклонники. Валеев призвал фанатов не обращать внимания на политику. Молодой человек назвал украинский народ братьями.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что Алишер опасен не только для Украины, но и для всего общества. Он отметил, что россияне живут в демократической стране со своей культурной историей и кодом. По словам Затравкина, подобные артисты не разрушают этот код, но идут от обратного.