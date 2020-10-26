26 октября 2020, 22:03
Моргенштерн открыл в Москве ресторан
По случаю открытия ресторана в Москве рэпер и блогер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн устроил закрытую вечеринку. Об этом сообщили «Невские новости».
«Сегодня родилась легенда. Сегодня родилась история», — написал Моргенштерн в Instagram.
По данным издания, на закрытую вечеринку он пригасил Филиппа Киркорова, Тимати, Егора Крида, Niletto, а также Джигана с супругой Оксаной Самойловой. Отмечается, что рэпер решил открыть свое заведение из-за того, что музыка ему наскучила.