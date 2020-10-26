Моргенштерн открыл в Москве ресторан

«Сегодня родилась легенда. Сегодня родилась история», — написал Моргенштерн в Instagram.

По данным издания, на закрытую вечеринку он пригасил Филиппа Киркорова, Тимати, Егора Крида, Niletto, а также Джигана с супругой Оксаной Самойловой. Отмечается, что рэпер решил открыть свое заведение из-за того, что музыка ему наскучила.