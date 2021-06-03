Моргенштерн «отделался» 100 тысячами рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Рэпер Моргенштерн все же получил штраф за пропаганду наркотиков в клипах на свои песни. Исполнителю придется выплатить 100 тысяч рублей. Но, кажется, для него это и вовсе не деньги.

Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. На заседании рэпер просил не наказывать его, поскольку тогда могут сорваться многие контракты, а он сейчас, по его словам, нарасхват у топовых продюсеров.

Однако административка рэперу все же «прилетела»: согласно решению суда, Моргенштерну придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Суд увидел пропаганду наркотических средств в песнях «Розовое вино — 2» и «Family». Рэпер остался недоволен решением и заявил, что будет его обжаловать.

Во время суда Моргенштерн заявил, что «классно провел время» и назвал заседание «цирком», от которого всем весело. Кстати, на слушание он приехал небесно-голубом спорткаре McLaren 570S, чья примерная стоимость оценивается в 15 миллионов рублей.