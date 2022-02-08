Моргенштерн окончательно покинул Россию

Поклонники скандального российского рэпера Алишера Моргенштерна пристально следят за его перемещениями и гадают, правдивы ли слухи о его окончательном переезде из России. Недавно свет на ситуацию пролил брат музыканта Макс Штерн. Он рассказал, что артист действительно принял решение не возвращаться, и оно может быт окончательным.

«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно [причины переезда Моргенштерна] я полномочий не имею», — процитировало Макса Штерна издание News.ru.

По словам Макса Штерна, ранее его звездный брат продал практически все свое имущество и бизнес, которым владел на родине. После этого Алишер Моргенштерн купил себе недвижимость, которая располагается на территории Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива.

Информацию о переезде Моргенштерна в Дубай подтвердили в международной компании Premium Dubai. Она занимается тем, что оказывает помощь вип-категориям россиян с оформлением всех нужных для переезда документов и с тем, чтобы потом была возможность как следует обустроиться на новом месте.

Алишер Моргенштерн улетел из России еще в конце осени прошлого года. Это произошло после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в социальных сетях написал, что артист якобы занимается торговлей наркотиками. После этого появлялись слухи, что с рэпером якобы вели переговоры представители российских властей. В Кремле сказали, что все подобные новости — не более, чем пустые слухи.