Моргенштерн и Little Big спасут новогодние «огоньки»

Современные исполнители могут вернуть новогодним «огонькам» популярность. Для этого стоит позвать Моргенштерна или Little Big. Дробыш предложил сделать праздничные программы с их участием отдельно от артистов российской эстрады — не надо забывать и про старшую аудиторию.

«Я бы делал так, чтобы каждый нашел своего зрителя. Должна быть альтернатива», — сказал композитор.

Дробыш уверен, что Моргенштерн или Little Big согласились бы присоединиться к участию в новогодних шоу по телевидению.

«Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — добавил Дробыш.

Он также признался, что сам уже давно не смотрит «огоньки» в новогоднюю ночь. Каждый год показывают одно и то же на всех каналах. Различие только в елках, а ведь в Новый год хочется чего-нибудь новенького, заявил Дробыш. А на Баскова и Киркорова и так можно посмотреть.

Ранее сервис по поиску работы и сотрудников Superjob выяснил, что почти 40% зрителей не будут смотреть новогодние «огоньки». Еще 32% включат праздничные программы для фона, писала «Газета.ru». Новогодние «огоньки» больше интересны женщинам (13%), чем мужчинам (10%).