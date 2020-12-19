Новость о том, что Алишер придет на шоу искать невесту, появилась давно, но «Комсомольской правде» удалось узнать главную интригу выпуска — ответ на вопрос, родственник ли он Александру Васильеву.

Ведущая телепередачи Лариса Гузеева удивилась их сходству, когда показали фотографию молодого историка моды. Она намекнула Моргенштерну, что Васильев очень богатый, а наследников у него нет.

«Посмотрите, ну так не бывает. Как две капли воды похожи. Нет, вот смотрите, даже форма ушей, овал лица, размер лба, расположение бровей», — цитирует издание ведущую.

На передаче предоставили настолько убедительные факты, что даже Алишер начал сомневаться. Известно, что его мама растила одна. По словам рэпера, отца он не помнит, видел в раннем детстве несколько раз. Родитель был предпринимателем, который не смог пережить краха бизнеса, спился и умер.

Результаты ДНК-теста зритель узнает в выпуске передачи, который выйдет в эфир 24 декабря.