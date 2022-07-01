Моргенштерн анонсировал возвращение в Россию и показал авиабилет

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* собрался вернуться в Россию. Он опубликовал в соцсетях фото авиабилета из Праги в Москву.

Моргенштерн* покинул Россию в конце ноября 2021 года. Сначала он отправился в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ. Это произошло после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант торгует наркотиками в социальных сетях.

Минюст РФ в начале мая включил Моргенштерна* в реестр физлиц-иноагентов. Уточнялось, что артист получал финансирование с Украины и от из израильской компании. В материалах дела сказано, что исполнитель занимался политической деятельностью.

Представители музыканта попросили позже исключить его из этого списка. Московский Замоскворецкий суд рассмотрит соответствующий иск Моргенштерна* 13 июля, написало РИА «Новости».

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.