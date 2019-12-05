Моральный вред от песен Шнурова оценили в 2000 рублей

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова моральную компенсацию. Правда, заплатит не он, а организатор концерта, и на 298 тысяч меньше, чем требовал истец.

Гуляев подал иск против лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, организаторов концерта в Новосибирске и хоккейного клуба «Сибирь» и потребовал 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за нецензурную лексику, которая использовалась на концерте, а также вернуть стоимость билета. Мужчина заявил, что слышал песни Шнурова по радио, но там не было мата, поэтому он и пошел на концерт, передает газета «Коммерсант».

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Как стало известно изданию «Вести Новосибирск», суд удовлетворил жалобу Гуляева, но частично. Мужчине вернут деньги за билет, то есть 2,5 тысячи рублей. Кроме того, организатор концерта должен будет заплатить штраф в 2225 рублей и 700 рублей госпошлины. Моральный вред суд оценил в две тысячи рублей.

Концерт группы «Ленинград» прошел в Новосибирске в июне 2018 года.

Это не первый случай, когда на артиста подают в суд из-за нецензурных высказываний. Шнуров на такие обвинения смотрит с иронией и заявляет, что в его песнях нет мата.