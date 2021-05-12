Монумент на могиле актера Юрского установили на Троекуровском кладбище

Советский и российский актер Сергей Юрский умер 8 февраля 2019 года. Недавно состоялось открытие монумента на его могиле в Москве. Об этом сообщил eg.ru.

Звезда советских кинофильмов Сергей Юрский страдал от диабета в последние годы жизни, что стало причиной его госпитализации. После выписки мужчина скончался. Дочь сообщила, что у Юрского отказало сердце, напомнил «Политэксперт».

Могила Юрского находится на Троекуровском кладбище, памятник на его могиле установили совсем недавно. На церемонии установки присутствовала и актриса Елена Валюшкина.

«Когда я ехала на кладбище, даже не представляла, каков он будет. Он достойный. Глыба. Наш Юрский», — заключила артистка.