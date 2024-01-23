Знаменитости 23 января 2024, 19:17 Монтажер фильмов «Матрица» и «Интерстеллар» Морин Генри скончалась в 67 лет

Читать 360tv в

Голливудский монтажер и редактор Морин Генри скончалась в Лос-Анджелесе на 68-м году жизни. Причиной смерти стала почечная недостаточность. Трагическую новость сообщил The Hollywood Reporter.

Генри начала свою карьеру в 1975 году с фильма Стивена Спилберга «Челюсти». Кроме того, она работала над созданием более 500 картин, в число которых вошли «Матрица», «Интерстеллар», «Гарри Поттер и тайная комната», «Пятый элемент», «Люди в черном», добавил сайт «Мир 24».