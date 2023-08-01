Знаменитости 01 августа 2023, 17:41 Монеточку снова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента Басманный суд снова оштрафовал Монеточку за нарушение маркировки иноагента в интернете

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Басманный суд Москвы вновь выписал штраф певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) на 30 тысяч рублей из-за того, что она нарушила правила обозначения деятельности иностранного агента в Сети. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Гырдымову* признали виновной по статье о производстве и распространении материалов иноагентом в интернете без необходимых отметок.

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«Суд <…> назначил ей наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», — сказали во время заседания.

Причиной этому стали посты Монеточки* без маркировки.

Ранее 16 июня суд уже штрафовал Гырдымову* за аналогичное правонарушение.

Минюст России внес певицу в реестр иноагентов в январе 2023 года. Ее обвинили в получении денег из зарубежных источников и сборе средств для Украины. На концерте в Литве Монеточка* несколько раз выкрикнула лозунг украинских националистов.

Рэперу Oxxxymiron ** тоже выписали штраф на 40 тысяч рублей за пост без маркировки иностранного агента.

*Монеточка и **Oxxxymiron признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.