Знаменитости 16 июня 2023, 10:15 Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента РИА «Новости»

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Певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие в соцсетях маркировки иноагента. Вердикт вынес Басманный суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Административное дело о нарушении правил для иноагентов возбудили в мае, ей грозил штраф до 50 тысяч рублей. Поводом стали публикации в соцсетях, которые певица оставила без указания своего статуса.

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«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Гырдымова* признана виновной <...>, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказали агентству в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Минюст России внес Елизавету Гырдымову* в реестр иноагентов в январе 2023 года. Ее обвинили в получении денег из зарубежных источников и сборе средств для Украины. На концерте в Литве Монеточка* выкрикивала лозунг украинских националистов. Коллеги осудили ее за это, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посоветовал певице заняться образованием.

* Елизавета Гырдымова (Монеточка) — признана в России иностранным агентом.