Монеточка захотела поменять псевдоним. Среди вариантов назвали Рубль, Десятку и Купюру

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, призналась, что хотела бы поменять творческий псевдоним. Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

«Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла», — сказала Монеточка.

Быков предложил Елизавете свои варианты: «Рубль» или «Десятка». Монеточка продолжила мысль, сказав, что могла бы назваться «Купюра».

«Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна», — призналась певица.

Монеточка отметила, что ее высокий голос, который все привыкли слышать в ее песнях, на самом деле ей не свойственен. По ее словам, такое пение нужно было ей как «защитный механизм». Сейчас она занимается с преподавателем по вокалу, чтобы брать более низкие ноты.

«Мне хочется усложнить себе задачу. Без вот этого контраста, без вот этого прикольчика, эффектика. Уже хватит этих анекдотов каких-то, хочется быть обыкновенной хорошей певицей», — объяснила она.

Ранее бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку. Певец посчитал, что она украла у него музыку из песни «Женщина, я не танцую».