Монеточка показала свой свадебный наряд

Певица Лиза Монеточка показала наряд, который она выбрала на свою свадьбу. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ее Instagram.

Монеточка поделилась, что сама от себя подобного не ожидала. Она собиралась выбрать что-то менее традиционное: например, брючный костюм или короткое платье.

«Но когда зашла в магазин, что-то переклинило, и вот уже я — огромный белый торт», — пошутила исполнительница.

Монеточка вышла замуж еще в декабре прошлого года. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию своей руки и руки супруга с обручальными кольцами.

Торжественная часть церемонии бракосочетания прошла спустя месяц после официальной росписи. Банкет был организован в одном из ресторанов. Монеточка появилась перед гостями в нарядном, объемном платье. Новобрачные собрали всех своих близких людей вместе. В их числе оказались звезды, в том числе актеры Александра Бортич и Сергей Бурунов.

«Судьба свела меня и с Лизой, и с Витей, мы подружились, буду ходить в гости к вам. Так здорово, что проект „Родные“ нас свел. Совет вам да любовь и здоровья», — отметил Бурунов.