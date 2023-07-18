Знаменитости 18 июля 2023, 16:28 Монеточка подала жалобу на штраф за отсутствие маркировки иноагента Оштрафованная за отсутствие маркировки иноагента певица Монеточка обжаловала решение суда РИА «Новости»

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Российская певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) подала жалобу в Басманный суд Москвы за выписанный ей штраф в 30 тысяч рублей. Исполнительницу привлекли к административной ответственности за публикации в социальных сетях без маркировки иноагента. Информацию об этом разместили на сайте суда.

Постановление о штрафе для исполнительницы суд вынес 16 июня. Но Монеточка* исправляться не захотела, и спустя четыре дня на нее составили повторный протокол.

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Жалобу на обжалование штрафа певица подала в минувший понедельник, 17 июля. Дату рассмотрения суд пока не назначил.

В реестр иностранных агентов Монеточка* попала 20 января. В Министерстве юстиции объяснили, что певица получала средства от иностранных источников, собирала деньги в поддержку Украины и высказывалась против специальной военной операции.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) — признана в России иностранным агентом.