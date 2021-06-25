Монеточка перенесла свою первую операцию

Певица Лиза Монеточка впервые в жизни перенесла операцию. Фотографией и историей она поделилась в Stories в Instagram.

Артистке 23 года. Она боялась первого хирургического вмешательства, но все оказалось не так страшно.

«Ребята, сейчас случилась первая в моей жизни операция», — написала Монеточка на фотографии из больничной палаты.

Певица пожелала фанатам никогда не болеть. Однако если это все-таки произошло, то быстро выздоравливать.

Источник фото: Instagram

В последние дни артистка как обычно постила селфи и видео на другие темы, поэтому поклонники ничего не заподозрили. Исполнительница ничего не рассказывала в соцсети о предстоящей операции, потому что сильно боялась ее.

«Но все было не так страшно, я крепенько уснула и ничего не поняла», — отметила певица.

С каким диагнозом Монеточка попала в больницу, она не рассказала, отметило радио «Комсомольская правда».

Следующие несколько дней Монеточка проведет в клинике, чтобы полностью восстановиться после операции.