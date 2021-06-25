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    25 июня 2021, 10:48

    Монеточка перенесла свою первую операцию

    Алена Макаренко

    Певица Лиза Монеточка впервые в жизни перенесла операцию. Фотографией и историей она поделилась в Stories в Instagram.

    Артистке 23 года. Она боялась первого хирургического вмешательства, но все оказалось не так страшно.

    «Ребята, сейчас случилась первая в моей жизни операция», — написала Монеточка на фотографии из больничной палаты.

    Певица пожелала фанатам никогда не болеть. Однако если это все-таки произошло, то быстро выздоравливать.

    Монеточка перенесла свою первую операцию | Изображение 1Источник фото: Instagram

    В последние дни артистка как обычно постила селфи и видео на другие темы, поэтому поклонники ничего не заподозрили. Исполнительница ничего не рассказывала в соцсети о предстоящей операции, потому что сильно боялась ее.

    «Но все было не так страшно, я крепенько уснула и ничего не поняла», — отметила певица.

    С каким диагнозом Монеточка попала в больницу, она не рассказала, отметило радио «Комсомольская правда».

    Следующие несколько дней Монеточка проведет в клинике, чтобы полностью восстановиться после операции.