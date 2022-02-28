Монеточка перенесла свои концерты на неопределенный срок

Певица Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, перенесла свои концерты на неопределнный срок. Девушка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы.

«Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать. Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что „жизнь продолжается“, потому что для меня она не продолжается», — призналась певица.

Девушка подчеркнула также, что все приобретенные билеты можно будет использовать в другую дату или же вернуть средства. Пока информации о том, когда состоятся новые концерты, не поступало.