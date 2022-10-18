Монеточка рассказала, что при повышенной тревожности долго чистит зубы | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 12:34 Монеточка рассказала, что при повышенной тревожности долго чистит зубы РИА «Новости»

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Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, написала в соцсетях, что в тревожном состоянии она начинает подолгу чистить зубы. Об этом сообщило ИА Nation News.

«На фоне тревожности в последнее время эта странная тема усугубилась. Засекла для интереса сейчас время, оказалось, чищу 12,5 минуты», — уточнила исполнительница.

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Также она добавила, что если заканчивает чистить зубы раньше, начинается паника. В итоге артистка просыпается и снова идет чистить зубы.

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Монеточка и ее муж Виктор Исаев переехали жить в Прибалтику, после того, как началась спецоперация. До этого певица перенесла все свои концерты в России на неопределенный срок. Она планировала выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе.

«Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать», — рассказала артистка.

Она уточнила, что билеты можно вернуть, либо оставить на следующий концерт. Собирается ли исполнительница возвращаться в Россию, неизвестно.