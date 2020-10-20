Монеточка купила дом в Сочи

Стоимость покупки составила 18 миллионов рублей. Монеточка объяснила, что не хотела возвращаться в Москву из Краснодарского края.

Певица рассказала, что после приобретения дома она стала переделывать его вместе со своим отцом. Сейчас ее новое жилье ей очень нравится. Также Монеточка пояснила, что иногда в доме плохо ловит интернет, но это ей по душе.

«У моих соседей более шикарные дома», — заключила она.

Ранее стало известно, что теперь в Книге рекордов России есть Ольга Бузова. Она получила два сертификата, причем оба отмечают ее количество подписчиков. В Instagram их более 22 миллионов.

«Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», — написала Бузова.

Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку, назвав их «своей самой большой семьей».