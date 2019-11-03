Момоа покормил медведя печеньем изо рта. Видео

Американский актер Джейсон Момоа — воинственный герой не только в сериале «Игра престолов» и фильме «Аквамен», но и в жизни. Ведь не каждый может покормить медведя. Но здесь важный пунктик: хищник ел лакомство прямо изо рта знаменитости.

Актер покормил медведя печеньем и выложил видео в Instagram. «На что только не пойдешь ради искусства», — подписал он ролик.

Сначала Момоа подошел к хищнику и наклонился к зверю. Потом он положил в свой рот печенье. Медведь сразу же пододвинул морду к актеру и забрал сладость. Все живы, никто не пострадал.

Многие подписчики актера положительно оценили это развлечение: «Некоторым медведям везет», «Брооо, это невероятно». Однако нашлись и те, кто воспринял видеролик с негативом. Они напомнили, что звери — не игрушки. Подписчики разочаровались, так как «нельзя использовать животных».

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Своим мнением также поделились защитники животных.

«Очевидно, Момоа не осознает, что этого медведя эксплуатируют, и что за кулисами для него нет никакой справедливости. Диких животных часто отнимают у матерей в младенчестве и бросают в среду, где дрессировщики заковывают их в цепи и применяют к ним жестокие техники», — написали они.

Таким необычным образом Момоа покормил медведя на съемках нового сериала «Видеть». На площадке участники процесса готовились к записи сцены борьбы с кадьяком — подвидом бурых медведей. Перед этим актер решил убедиться, что хищник знает его запах и доверяет.