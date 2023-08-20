Знаменитости 20 августа 2023, 23:17 Момент ДТП с певицей Ладой Дэнс попал на видео РИА «Новости»

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В Сети появились кадры с камеры видеорегистратора, на которых запечатлен момент аварии с автомобилем певицы Лады Дэнс. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль, в котором ехала артистка с частного выступления, въехал в джип.

В начале августа певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. В результате аварии она получила черепно-мозговую травму и травму бедра. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Предполагалось, что певица пробудет в клинике не меньше месяца.

Но уже 19 августа Лада Дэнс вышла на свой первый концерт после ДТП. Певица выступила на празднике Дня города в Нижнем Новгороде.

Продюсер артистки Сергей Пудовкин признался, что выступление Лады Дэнс проходило под контролем медицинской бригады. Перед началом концерта ей поставили обезболивающие лекарства.