20 августа 2023, 23:17
Момент ДТП с певицей Ладой Дэнс попал на видео
В Сети появились кадры с камеры видеорегистратора, на которых запечатлен момент аварии с автомобилем певицы Лады Дэнс. Видео опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как автомобиль, в котором ехала артистка с частного выступления, въехал в джип.
В начале августа певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. В результате аварии она получила черепно-мозговую травму и травму бедра. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Предполагалось, что певица пробудет в клинике не меньше месяца.
Но уже 19 августа Лада Дэнс вышла на свой первый концерт после ДТП. Певица выступила на празднике Дня города в Нижнем Новгороде.
Продюсер артистки Сергей Пудовкин признался, что выступление Лады Дэнс проходило под контролем медицинской бригады. Перед началом концерта ей поставили обезболивающие лекарства.
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