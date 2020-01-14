Молодые звезды раскрыли свои диагнозы

Канадский поп-R&B-певец и автор песен Джастин Бибер рассказал, что ему диагностировали болезнь Лайма. В настоящее время артисту 25 лет.

«В то время как многие люди продолжают говорить, что я плохо выгляжу и принимаю наркотики, они просто не знают, что у меня диагностировали болезнь Лайма», — пояснил Бибер.

Болезнь Лайма поражает центральную нервную систему, сердце, суставы, глаза и мозг. Если человеку не помочь вовремя, он может стать инвалидом или умереть.

Американская певица и актриса Селена Гомес в 27 лет раскрыла свой диагноз. По ее словам, в 2013 году медики обнаружили у нее волчанку, поэтому звезда взяла большой перерыв в концертной деятельности.

«Возможно, многие из вас помнят, что я страдаю волчанкой. Оказалось, побочными эффектами этой болезни могут быть тревога, панические атаки и депрессия. Мне казалось, что вся моя боль и вся моя тревога обрушились на меня в одно мгновение, и это был один из самых страшных моментов в жизни», — уточнила Гомес.

Основательница инвестиционной компании Future Tech Lab, 34-летняя Мирослава Дума опубликовала пост на личной странице в Instagram. Так, интернет-пользователи узнали о ее редком заболевании легких.

«Мне дали 7 месяцев, чтобы жить», — заметила Дума.

По ее мнению, услышанный диагноз помог по-настоящему переосмыслить ценности.

«Сегодня успех для меня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю», — рассказала Дума.