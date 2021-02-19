Молодую жену шеф-повара Ивлева затравили в Сети

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев 14 февраля женился на Валерии Куденковой, которая младше его на 25 лет. Пользователи Сети успели за несколько дней затравить женщину. Ее обвиняют в том, что она разрушила семью своего избранника.

«Много комментариев с подвывертом. Людей волнует брачный договор, не боюсь ли я сгореть в аду и хожу ли в церковь. Волнуются люди», — приводит «СтарХит» слова Куденковой.

Ее нисколько не смущает разница в возрасте с мужем. Куденкова подчеркнула, что люди выбирают друг друга по интересам, образу жизни и уровню сознания, и призналась, что им очень хорошо вместе.

Как пишет «СтарХит», в будущем Ивлев и Куденкова хотят обвенчаться и отправиться в путешествие. После свадьбы они временно находятся в разных городах.

В июне прошлого года Константин Ивлев развелся со своей бывшей женой после 23 лет брака. У них есть двое детей — Матвей и Мария. Шеф-повар — ведущий нескольких рейтинговых кулинарных проектов, среди которых «Адская кухня» и «На ножах». У Ивлева есть свой YouTube-канал с почти 1,3 миллиона подписчиков.