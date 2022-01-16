Вдову Бориса Грачевского, актрису и певицу Екатерину Белоцерковскую экстренно госпитализировали. Третья жена создателя «Ералаша» оказалась в больнице после открытия памятника режиссеру на Троекуровском кладбище, сообщил сайт «МК».

Белоцерковская в пятницу присутствовала на церемонии открытия памятника на кладбище. Очевидцы наблюдали, как 37-летняя вдова обнималась с Анной Панасенко, второй женой Грачевского, а после этого они обе разрыдались.

Траурные мероприятия по случаю годовщины смерти Грачевского, предположительно, стали непростым испытанием для Белоцерковской, поскольку сегодня стало известно, что молодую вдову экстренно положили в больницу.

Минувшей ночью Белоцерковская выложила в Instagram Stories видео с капельницей и больничной кроватью, отметило издание. Артистка не называла диагноз, но подписчики предположили, что это связано с ее переживаниями из-за тяжелой утраты.

Накануне Белоцерковская выложила фотографию с памятником и поблагодарила его создателей.

Грачевского не стало 14 января 2021 года. Создатель «Ералаша» умер в 71 год, спустя месяц после того, как заболел ковидом.