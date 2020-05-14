    14 мая 2020, 13:38

    Молодому человеку без маски и перчаток запретили приближаться к Билли Айлиш

    Алена Макаренко

    Суд запретил 24-летнему сталкеру Пренеллу Руссо приближаться к 18-летней американской певице Билли Айлиш. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.
    Молодому человеку без маски и перчаток запретили приближаться к Билли Айлиш

    Теперь молодой человек не имеет права приближаться к певице и ее родителям на расстояние меньше 182 метров. Запрет действует до 1 июня — в первый летний день пройдет очередное судебное слушание по иску Айлиш.

    Ранее Айлиш обвинила Руссо в преследовании и несоблюдении социальной дистанции. По ее словам, одержимый поклонник постоянно подходил к ее дому, нажимал на звонок, лежал на лужайке и читал книжку, пытался пробраться в жилище. При этом молодой человек не носил маску и медицинские перчатки, которые необходимы из-за распространения коронавируса.

    Нарушителя прогоняла охрана, но поклонник творчества юной певицы возвращался к дому вновь. По словам Айлиш, Руссо приходил к зданию семь раз. В итоге молодого человека отправили домой в Нью-Йорк. Тем не менее исполнительница переживает, что поклонник вернется обратно.