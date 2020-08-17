Молодой возлюбленный Бабкиной перенес хирургическую операцию

Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной музыкант Евгений Гор перенес хирургическую операцию. Он поделился в соцсетях фото, на котором лежит в больнице в компрессионных чулках.

Подписчики молодого человека обеспокоились состоянием его здоровья. В комментариях появилось большое количество вопросов о причине госпитализации и самочувствии певца. Артист прояснил ситуацию и сообщил, что чувствует себя нормально, информирует ИА Nation News.

Помимо прочего, подписчики удивились, почему после хирургического вмешательства он лежит в компрессионных чулках. Гор заверил, что это обязательная процедура, которая предотвращает образование тромбов.

Напомним, что в некоторые фанаты осудили Бабкину за роман с мужчиной на 30 лет младше нее. В ответ на критику артистка пошутила, что она помолодела, а ее молодой человек наоборот превратился в старика. Знаменитость призналась, что в настоящий момент не хочет узаконивать отношения. По ее мнению, штамп в паспорте может испортить любовную идиллию.