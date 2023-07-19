Знаменитости 19 июля 2023, 18:18 Молодой панк — самый счастливый человек на свете. Нейросеть собрала лучшие цитаты Горшка Нейросеть в годовщину смерти лидера «Короля и Шута» собрала семь его лучших цитат Телеканал «360»

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Ровно 10 лет назад умер легендарный музыкант Михаил Горшенев, лидер группы «Король и Шут». «360» с помощью нейросети собрал его лучшие цитаты. Вот что получилось.

1. Так, как улыбается Горшок, Суини Тодд улыбаться не может.

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2. В моей жизни все идет по прямой, и нет понятий быть сильнее или быть слабее.

3. Разве я страшный? Вообще, я считаю себя очень смешным! Надо мной дети смеются. Мне собаки улыбаются. Мне кошки рукой машут!

4. Молодой панк — это самый счастливый человек на свете. А старый панк — это уже борьба.

5. Самое страшное, что я могу себе представить, — что «Короля и Шута» не будет.

6. Рано или поздно мы все умрем. А некоторые из нас уже при жизни мертвецы.

7. Цель жизни — жить весело. Чтобы жизнь не была зеброй, чтобы она была нормальной лошадкой.

Михаил Горшенев скончался на 40-м году жизни 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности. Похороны музыканта прошли 1 августа на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.