19 июля 2023, 18:18
Молодой панк — самый счастливый человек на свете. Нейросеть собрала лучшие цитаты Горшка
Нейросеть в годовщину смерти лидера «Короля и Шута» собрала семь его лучших цитат
Ровно 10 лет назад умер легендарный музыкант Михаил Горшенев, лидер группы «Король и Шут». «360» с помощью нейросети собрал его лучшие цитаты. Вот что получилось.
1. Так, как улыбается Горшок, Суини Тодд улыбаться не может.
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2. В моей жизни все идет по прямой, и нет понятий быть сильнее или быть слабее.
3. Разве я страшный? Вообще, я считаю себя очень смешным! Надо мной дети смеются. Мне собаки улыбаются. Мне кошки рукой машут!
4. Молодой панк — это самый счастливый человек на свете. А старый панк — это уже борьба.
5. Самое страшное, что я могу себе представить, — что «Короля и Шута» не будет.
6. Рано или поздно мы все умрем. А некоторые из нас уже при жизни мертвецы.
7. Цель жизни — жить весело. Чтобы жизнь не была зеброй, чтобы она была нормальной лошадкой.
Михаил Горшенев скончался на 40-м году жизни 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности. Похороны музыканта прошли 1 августа на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
Музыка
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