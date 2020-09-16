Молодая жена Петросяна впервые опубликовала их совместный снимок

«С Днем рождения, волшебник!» — подписала снимок Брухунова.

На фото артист нежно держит благоверную за плечи, которая расположилась прямо на траве. На ней романтичное молочно-белое платье. Оба в очках и шляпах, которые очень похожи.

К поздравлениям Татьяны присоединились дрессировщик Эдгард Запашный и адвокат Сергей Жорин.

«Совместное фото! Наконец-то. Любите друг друга не смотря ни на что», «Замечательная, позитивная фотография! Удачи вашей семье!», «Красивое фото, ваше платье великолепно», «Будьте счастливы и только вперед. Не оглядывайтесь на хейтеров», — с восторгом отзываются о снимке пользователи.

О свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. За год до этого сатирик со скандалом развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день.