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    16 сентября 2020, 10:59

    Молодая жена Петросяна впервые опубликовала их совместный снимок

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, в честь 75-летия супруга впервые опубликовала их совместное фото на своей странице в Instagram. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «С Днем рождения, волшебник!» — подписала снимок Брухунова.

    На фото артист нежно держит благоверную за плечи, которая расположилась прямо на траве. На ней романтичное молочно-белое платье. Оба в очках и шляпах, которые очень похожи.

    К поздравлениям Татьяны присоединились дрессировщик Эдгард Запашный и адвокат Сергей Жорин.

    «Совместное фото! Наконец-то. Любите друг друга не смотря ни на что», «Замечательная, позитивная фотография! Удачи вашей семье!», «Красивое фото, ваше платье великолепно», «Будьте счастливы и только вперед. Не оглядывайтесь на хейтеров», — с восторгом отзываются о снимке пользователи.

    О свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. За год до этого сатирик со скандалом развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день.

    Новости SMI.FM