«Моя подруга и герой»: Арнольд Шварценеггер показал фото с прогулки с Гретой Тунберг

Арнольд Шварценеггер рассказал, что прокатился на велосипеде с Гретой Тунберг. Их встреча прошла в городе Санта-Моника, расположенном на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

«Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев, Грету, на прошлой неделе», — написал актер в Instagram.

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Кроме этого актер познакомил Грету со своей дочерью Кристиной.

Ранее Тунберг встретилась с актером Леонардо ДиКаприо. После этого интернет-пользователи отметили их сходство с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным и его женой Надеждой Крупской.