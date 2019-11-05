  • «Моя подруга и герой»: Арнольд Шварценеггер показал фото с прогулки с Гретой Тунберг

    05 ноября 2019, 13:55

    Анастасия Карпеева

    Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер поделился в соцсети Instagram снимками со встречи со шведской эко-активисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Арнольд Шварценеггер рассказал, что прокатился на велосипеде с Гретой Тунберг. Их встреча прошла в городе Санта-Моника, расположенном на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

    «Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев, Грету, на прошлой неделе», — написал актер в Instagram.

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    Кроме этого актер познакомил Грету со своей дочерью Кристиной.

    Ранее Тунберг встретилась с актером Леонардо ДиКаприо. После этого интернет-пользователи отметили их сходство с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным и его женой Надеждой Крупской.