«Моя подруга и герой»: Арнольд Шварценеггер показал фото с прогулки с Гретой Тунберг
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер поделился в соцсети Instagram снимками со встречи со шведской эко-активисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Арнольд Шварценеггер рассказал, что прокатился на велосипеде с Гретой Тунберг. Их встреча прошла в городе Санта-Моника, расположенном на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.
«Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев, Грету, на прошлой неделе», — написал актер в Instagram.
Пользователи Сети усмотрели сходство ДиКаприо и Тунберг с Лениным и КрупскойПодробнее
Кроме этого актер познакомил Грету со своей дочерью Кристиной.
Ранее Тунберг встретилась с актером Леонардо ДиКаприо. После этого интернет-пользователи отметили их сходство с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным и его женой Надеждой Крупской.