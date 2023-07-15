Знаменитости 15 июля 2023, 16:53 «Мои спасители». Костомаров опубликовал новое фото с семьей Фигурист Костомаров показал новое фото с женой и детьми Роман Костомаров / Telegram

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выписали из больницы в Коммунарке в начале июля. Спортсмен пережил сложные операции, из-за болезни ему пришлось ампутировать обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и часть левой. Фигурист мужественно перенес все испытания и вернулся к семье. В своем Telegram-канале он опубликовал новое фото с семьей.

На фотографии Костомаров обнимает свою жену Оксану Домнину и детей — дочь и сына. Семья на протяжении долгих месяцев, пока чемпион был в больнице, поддерживала его.

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«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — написал он.

Сейчас спортсмен восстанавливается, он постоянно тренируется, привыкает к протезам, которые ему установили. Поклонники поддерживают чемпиона. Последнее фото, которое опубликовал Костомаров, очень их впечатлило и растрогало.

«Вот оно — счастье в семье»;

«Это самое дорогое, что может быть — любящая семья!»

«Будьте счастливы! Сил вам и терпения!» — комментировали они.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео процесса реабилитации.