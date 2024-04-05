Знаменитости 05 апреля 2024, 11:58 «Могу пойти под мост к бомжам». Звезда 90-х признался, что побирается в США Звезда 90-х Профессор Лебединский рассказал, что тяжело болен и побирается в США Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Global Look Press

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Звезда 1990-х годов Профессор Лебединский (Алексей Лебединский), прославившийся после хита «Я убью тебя, лодочник», прозябает в нищете в Соединенных Штатах. В своем Telegram-канале он сообщил о своем заболевании и нужде.

Он рассказал, что серьезно болен и изменился до неузнаваемости. По словам артиста, он страдает большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией.

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Музыкант не посещает ни рестораны, ни кафе, а также игнорирует лечение разваливающихся зубов. Он пояснил, что ненадолго выходит в магазин и сразу же возвращается с признаками тревожности. У певца трясутся руки и ноги, облегчить это состояние помогают только таблетки.

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счет за электричество и интернет. И мне пришлось опять просить в долг», — отметил он.

Музыкант заявил, что в конце каждого месяца планирует напоминать подписчикам о том, что ему необходимо как-то дожить эту жизнь.

«Если вам наплевать, то и ладно. Мне тоже. Я могу пойти под мост к бомжам, мне реально уже все равно», — сказал он.

Ранее сбежавший из России актер сериалов Семен Трескунов заявил, что ищет работу в смежных областях. По его словам, он рассчитывает на вакансию, которая позволила бы ему существовать и дальше.