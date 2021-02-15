«Могу и втащить»: Елка дерзко ответила журналистам на вопросы о старости

Певица Елка стала номинантом на премию «Новое Радио AWARDS» за лучший дуэт. Речь идет о совместной песне с RSAC «Не наговаривай». Когда звезда вышла из студии, журналисты задали ей несколько вопросов, написал сайт «Дни.ру».

На мероприятие знаменитость надела белый oversize-костюм и грубую обувь в цвет. В этом году объемная одежда, намеренно сшитая на несколько размеров больше в сравнении с привычным кроем, остается трендовой. Журналисты окружили 38-летнюю знаменитость, а один из них узнал, связана ли смена имиджа с взрослением: «Может, это у вас возрастные изменения? Может, пришла старость?».

«А вот за такое могу и втащить! Аккуратно! Мне вспомнился один конфликт на баттле, но там тоже было с предупреждением!», — в шутку ответила артистка.

Не все поклонники оценили образ Елки. Пользователи Сети написали под ее фото как комплименты, так и неприятные слова: «Цирк уехал, Елку оставил», «Ну, вот кто придумал, что пиджаки на пять размеров больше– это красота? И самый то ужас — модницы верят…», «Это точно Елка, а на Мэрилин Мэнсон?».