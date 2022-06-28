Могилу Шатунова утопили в белых розах. Кадры с места

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. К его могиле возложили цветы от родных и поклонников.

Сейчас над местом захоронения возвели два временных тента. Они спасают пришедших к могиле Шатунова от палящего солнца.

К месту захоронения родные и поклонники певца возложили поминальные венки и букеты цветов. На кадрах видно, что среди них больше всего белых роз — благодарность за одноименную песню.

На месте захоронения находится только часть праха певца. Об этом сообщил RT. Горсть пепла согласно последней воле Шатунова его родные развеют над озером в Германии — местом, где артист любил отдыхать и рыбачить.

Певец скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Он умер в карете скорой помощи, которая везла его в Домодедовскую ГЦБ. Директор и продюсер певца Аркадий Кудряшов сказал, у Шатунова произошел обширный инфаркт.