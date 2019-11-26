Могильный памятник сыну актрисы Кустинской почти упал на Кунцевском кладбище в Москве

Племянницы актрисы Кустинской продали ее квартиру в центре Москвы, но деньги на памятник не нашли Подробнее

Продюсер и руководитель проекта «Мемориалы России» Андрей Загорский отметил, что за несколько лет никто не позаботился о памятнике сына актрисы. Он выразил готовность привести могилу в порядок. Однако для начала необходимо получить разрешение родственников Дмитрия.

Дмитрий Егоров скончался в 32 года. До сих пор не установлены точные обстоятельства его смерти. Некоторые утверждают, сын Кустинской умер из-за сердечной недостаточности. По информации СМИ, его последняя гражданская жена ударила Егорова каблуком в висок из-за ревности.

Ранее дальние родственники Натальи Кустинской отсудили двухкомнатную квартиру актрисы на Патриарших прудах. Несмотря на то, что артистка планировала оставить жилплощадь Андрею Асееву, волонтеру из храма. Он помогал ей по хозяйству и сидел с ней во время болезни.