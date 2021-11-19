«Моему сыну желали смерти»: дочь артиста Бандурина затравили за поддержку Тимура Родригеза

Дочь знаменитого артиста Николая Бандурина Катерина подверглась травле в соцсетях после комментария в поддержку Тимура Родригеза. Анонимные пользователи писали оскорбления, угрожали ей и ее ребенку. В интервью «360» она рассказала о массовой «атаке» пользователей и человеке, который ее начал.

Певец Тимур Родригез рассказал, что неизвестные ограбили его дом и унесли деньги. Среди похищенных ценностей было помолвочное кольцо, которое российский исполнитель подарил своей жене.

Этот инцидент обсуждали во «ВКонтакте». Один из пользователей, коллега исполнителя по творческой среде, написал злобный комментарий. Мужчина порадовался горю Родригеза. «Правильно сделали! И знал бы — не сказал, где эти воры!» — написал он.

Этим человеком оказался актер массовых сцен Игорь Колоградский. Сценарист и писатель Катерина Бандурина не смогла пройти мимо неприятного комментария. Она пристыдила актера, который не проявил сочувствия к творческому коллеге. «Стыдоба. Только такие неудачники собственной завистью захлебываются», — написала она.

После этого, по словам Катерины, началась массовая травля.

«Он (Игорь Колоградский — прим. ред.) прилюдно оклеветал меня, что я якобы проститутка, оскорблял всех женщин, работающих в киноиндустрии и на телевидении. Потом пошел шквал антисемитизма, разжигания межнациональной розни, — рассказала Бандурина. — Колоградский собрал стайку своих единомышленников и начал меня просто травить. Выставили мои личные фотографии, в том числе с ребенком. Дошло все до того, что моему сыну, шестилетнему мальчику, пожелали смерти. Мне пожелали, чтобы я больше никогда не смогла родить».

Анонимы поиздевались и над памятью об отце ребенка Катерины, хотя она неоднократно писала, что он погиб, и просила не «зубоскалить» над этой темой. Пользователи обвинили в его смерти саму женщину, писали, что он скончался от передозировки наркотиками. Колоградский злых комментаторов поддержал.

«Это человек, который приходит к нам, друзья-артисты, на съемочную площадку. Он с нами снимается и фотографируется, а за спиной радуется нашей беде, обзывает по национальному признаку, разводит сексизм», — обратилась к артистам Бандурина, говоря об Игоре Колоградском.

Сценарист решила обратиться в полицию. Она уже написала заявления в Генпрокуратуру и МВД. Бандурина надеется, что компетентные органы разберутся с этим делом.